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2020年11月5日，星期四，加拿大蒙特利尔，特朗普的支持者，加拿大公民托马斯·库尔切斯在天桥上挥舞美国国旗。全世界都在等待美国大选的结果。THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

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