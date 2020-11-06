加拿大10月份新增 84000个工作，失业率降到 8.9%

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加拿大统计局星期五（11月6日）报告说，10 月份加拿大的失业率为 8.9％，比 9 月份的 9% 小降了 0.1个百分点。

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根据统计局的报告，10 月一个月全国增加了 84,000 个工作职位，其中大部分工作（69,000个）属于全职工作。

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实际数字略高于经济学家们的预测，经济学家们平均预期 10 月增加 75,000个就业机会。

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重启限制导致就业反弹放缓

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在疫情爆发后，加拿大的就业市场在 3月和4月减少了 300万个工作，但从 5 月份开始回升，10 月份也不例外，然而，与之前的几个月相比，10月份的就业反弹势头放缓。

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加拿大统计局表示，这一放缓主要是由于10 几个省份重新采取了 COVID-19 限制措施，包括关闭企业、餐馆，酒吧、娱乐设施等。

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加拿大统计局周五的报告称，除了酒店和餐饮服务行业外，其他大部分经济领域都增加了就业机会，酒店和餐饮服务业减少了48,000人，其中大部分在魁北克省。

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各省状况

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在各省份中，安大略省、不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、纽芬兰省和拉布拉多省的就业有所增加。

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但魁北克省以及大西洋沿岸的四个省份 10 月的失业率均比 9 月有所上升。

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在魁北克省，10 月份的失业率为 7.7％，比 9 月上升了 0.3 个百分点。

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就业未恢复到疫情前水平

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虽然就业在增加，但今天的就业市场仍然比 COVID-19 前的 2 月份少了 60 万个工作。

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根据加拿大统计局的数据，如果算上10月份想找工作但放弃了寻找的 540,000人，失业率则为 11.3％。

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加拿大帝国商业银行 CIBC 的经济学家罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）指出：

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加拿大人的长期失业率明显增加，随着秋季和冬季的来临，政府为遏制新冠病毒不断调整措施，就业数据似乎将会起伏不定。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada，CBC）

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