努纳武特地区发现首例新冠病毒确诊病例

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在新冠疫情开始八个月后，加拿大北方三地区之一努纳武特出现了首例确诊病例。患者住在靠近南部邻省的萨尼吉鲁阿克。目前还不知道他是从何处感染了病毒。有关调查正在进行。

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萨尼吉鲁阿克有大约九百名居民。他们被要求留在家里，不要与同一住址以外的人接触。当地的商家除食品店、加油站等必要服务外都已关闭。原定于星期天到达的航班被推迟。这架飞机的乘客是在南部结束隔离的当地居民。为了防止病毒从南方侵入，努纳武特地区政府规定回乡的人必须首先隔离十四天再登上飞机。

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努纳武特地区地广人稀，两百万平方公里的土地上人口不足四万。定居点之间相距遥远。尽管不太可能发生大规模传染，但是北方医疗条件非常有限，物资在冬季全靠空运，检测和治疗都必须去南部邻省或首府伊卡律特。因此当地医疗部门从疫情一开始就严防死守，力图把病毒挡在大门外。

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（CBC News， Sara Frizzell）

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