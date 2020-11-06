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2020年11月6日，星期五，北京居民戴着口罩，保护自己免受冠状病毒感染，观看一场有外国模特的促销活动。随着新冠肺炎病例在欧洲和其他地方增多，中国已暂时禁止至少8个国家的外国人入境。(AP Photo/Ng Han Guan)

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