Residents wearing masks to protect themselves from the coronavirus watch a promotion event involving foreign models in Beijing on Friday, Nov. 6, 2020. China has temporarily banned the entry of foreigners from at least eight countries as COVID-19 cases rise in Europe and elsewhere, as part of its strict measures that have largely ended domestic transmission of the virus. (AP Photo/Ng Han Guan)

北京居民戴着口罩，保护自己免受冠状病毒感染，观看一场有外国模特的促销活动

作者 加拿大国际广播 |
china@rcinet.ca
发表 2020年11月6日（星期五）14:24

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年11月6日，星期五，北京居民戴着口罩，保护自己免受冠状病毒感染，观看一场有外国模特的促销活动。随着新冠肺炎病例在欧洲和其他地方增多，中国已暂时禁止至少8个国家的外国人入境。(AP Photo/Ng Han Guan)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：未分类
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

播客

图片中的世界

图片中的加拿大

分类检索

栏目

作者