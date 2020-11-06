多伦多设置交通摄像头，一个月内开出 9700 张超速罚单

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从 9 月 6日到 10 月 6 日的一个月期间，多伦多市通过交通摄像头对开车超速的人总共开出了 9719 张罚单。

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其中罚款额最高的一张罚单为 706 加元，在多伦多市西北部的Bicknell街，一名开车者在时速限制 30 km 的地段，开到了 78 km，结果被高额罚款。

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在高风险区域设置交通摄像头

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加拿大广播公司报道说，多伦多市今年夏季安装了 50台交通测速摄像头，目前投入使用已经有三个月，这50台设备主要安装在安全风险较大的区域，例如学校附件的区域。

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报道说，在摄像头启用后的第一个月（7月6日至8月5日），多伦多市开出了 22,301 张违规罚单，其中有 2,200 多人是多次违规。

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第二个月（8月6日到9月5日），罚单数量已降到 15175 张，多次违规者也降到 1,200 人。

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到了第三个月，罚单数量已经降到 9719 张。

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多伦多市长庄德利（John Tory）表示：

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这些数字证明市政府安置的交通摄像设备正在起到作用。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

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