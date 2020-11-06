疫情让加拿大芭蕾舞团取消今冬明春演出季节

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加拿大芭蕾舞团National Ballet of Canada证实，由于COVID-19病毒肺炎疫情，将取消今冬明春的整个表演季节的演出；预计在明年6月份上演的天鹅湖也将被推迟到2021年到2022年的冬春演出季节，因为在可预见的将来不会有恢复大型文艺演出的条件。

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以多伦多为基地的加拿大芭蕾舞团在今年8月份已经宣布，由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥和加拿大各地政府部门采取的严格防疫措施，将取消原定圣诞节前11月和12月份的演出计划，包括每年都会上演的芭蕾舞剧胡桃夹子。

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加拿大芭蕾舞团艺术总监Karen Kain对不得不再次推迟天鹅湖的首演表示遗憾，但认为演员和观众的健康安全是最重要的。

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为了满足公众欣赏芭蕾舞表演的需要，加拿大芭蕾舞团在自己的网站和社交媒体上免费推出了芭蕾舞视频Expansive Dances，并将推出名为Spotlight Series的免费系列芭蕾舞视频。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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