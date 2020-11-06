美国大选投票计票乱局不会在加拿大发生

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2000年美国总统大选的计票问题打官司打到最高法院，2020年美国总统大选后计票结果迟迟出不来、并已引发不少法庭诉讼。

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负责加拿大联邦选举工作的加拿大选举署表示，美国大选这样的投票和计票乱局在加拿大不可能出现，因为加拿大有着完善的投票、监票和计票程序。

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加拿大选举署发言人Natasha Gauthier指出了加拿大选举制度与美国相比的几个关键不同之处。

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首先是美国各个州有自己的选举投票和计票制度，而加拿大大选只由一个机构负责，这就是加拿大选举署。

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其次是加拿大法律明确规定什么人具有投票权、投票时需要出示什么样的证件、如何投票、在哪里投票、什么时间投票等等，这些都不会成为引发法庭诉讼的问题。

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第三是加拿大选举署对议会负责而不是对执政党负责，选举署负责人由议会任命而不是由执政党总理任命，这避免了选举署带有党派色彩。

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加拿大选举署署长由联邦议会议员们投票选出，任期10年，不能连任。选举署负责任命338个选区的选举主任，所有选区的选举主任都不能具有党派色彩。

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所以不论选民是在北极圈附近的努纳武特特区投票还是在多伦多这样的大城市投票，投票程序和选民的投票经历都是一样的。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学政治系教授Richard Johnston认为，虽然从理论上说美国应该借鉴加拿大的经验、成立美国选举署负责大选事务，但在美国目前这种两党分裂、联邦政府与州政府各自为政的政治环境下，很难想象美国选举署这样的机构能够出现。

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RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

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