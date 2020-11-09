加拿大在美国更换总统之际的外交重点：外长强调稳定和重建，总理说是贸易

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加拿大外长弗朗索瓦·尚帕涅（François-Philippe Champagne）星期日在接受加拿大广播公司政论节目主持人采访时说：“在特朗普任职美国总统的四年动荡之后，乔·拜登的胜利可能会在白宫开启一个新的平静时代。在国际事务中，稳定和可预测性是处理外交事务的关键因素。我们和美国之间的紧密关系已有一个多世纪，可以成为世界上造福人类的力量”。

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尽管美国的大选经过三天多的不确定性之后，拜登周六宣布获胜。现任总统特朗普并没有承认失败，而是批评民主党在大选中作弊，并威胁要对点票采取进一步的法律行动。但加拿大总理特鲁多已给拜登发去贺电，说他期待与拜登合作解决一些“世界上最大的挑战”，包括气候变化和新冠疫情。

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加拿大外长表示，拜登在当选总统的演说中提到将组建一个由科学家和专家组建的疫情应对小组，“用科学指导疫情的防控工作，这在加拿大引起共鸣， 也将跟进”。

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外长还提到希望与拜登和其它国家领导人合作，更新与国际组织之间的关系。他说：“过去四年在两国关系中发生了一些事情，需要我们重建。毫无疑问，加拿大有意愿与美国新政府合作，并与世界的同事合作，无论是世界卫生组织、世贸组织、还是联合国”。

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主持人提到， 美国领导人的更换也可能为中美关系带来变化，从而影响到加拿大本身与中国的紧张关系，特别是两名加拿大人被中国已经关押两年。对此，外长说将继续与全球主要盟友合作，共同面对这一挑战。

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主持人也提到另一项对加拿大来说很重要的事项- 修建通往美国南部的Keystone XL输油管道。该项目预计每天可以将83万桶阿尔伯塔省生产的原油送到内布拉斯加州的提炼厂。这个项目在奥巴马时期被否定，拜登也曾表示不会批准这一项目。 对此尚帕涅外长说：“这是最重要的议程之一。我们将证明加拿大是美国最可靠的能源供应国，几十年来一直在一起工作”。他说将等待更“合适的”时间前往美国与拜登会面。

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美国纽约州的民主党国会议员布莱恩·希金斯说，加拿大与美国的关系在特朗普时期遭受了“重大打击”，在拜登的领导下将“大不相同”。他说， 加拿大是 “我们的朋友，我们的贸易伙伴，这次对疫情的处理也比美国更早， 措施更有力”。

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加拿大广播公司温哥华的一位节目主持人也在美国大选当天上午采访了加拿大总理特鲁多。他问总理对加美关系的关注点在哪里，特鲁多回答是贸易， “继续加入美国市场，确保加拿大的工作岗位，保护加拿大的工人，同时确保在当前艰难的疫情时期，货物顺利过境”。

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