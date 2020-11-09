加拿大执政党和反对党领袖祝贺拜登当选总统

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在星期六美国主要媒体纷纷报道拜登获得足够选举人票成为美国当选总统之后，加拿大自由党政府总理特鲁多和议会各反对党领袖纷纷祝贺拜登当选为下一届美国总统。

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在美国大选投票后三天多的计票乱局情况下，特鲁多政府奉行了在美国大选结果没有水落石出之前不予评论的政策。

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在星期六拜登终于获得超过270张总统选举人票的情况下，虽然特朗普仍然以大选投票和计票中出现舞弊问题而拒绝承认败选、并坚持诉诸法律程序，但加拿大媒体和分析人士压倒性的共识是特朗普翻盘的可能性很小，美国大选结果算得上是水落石出了。

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特鲁多星期六发表声明，代表加拿大政府祝贺拜登和哈里斯当选为美国新一届总统和副总统；指出加拿大是美国的紧邻、有着共同的利益、有着互惠互利的经济贸易关系，是真正的朋友、伙伴和盟国；加拿大政府期望与美国政府合作，努力深化两国之间的友好合作关系。

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加拿大联邦保守党领袖奥图尔发推特祝贺拜登和哈里斯当选下一届美国总统和副总统。

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加拿大新民主党领袖辛格和魁北克党团领袖布兰切特不但对拜登胜选表示了祝贺，他们在美国大选前就已公开表示希望看到共和党总统特朗普被赶出白宫。

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同为少数族裔的加拿大新民主党领袖辛格和新当选的绿党领袖Annamie Paul都祝贺哈里斯胜选、成为美国首位女性黑人副总统。

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RCI with Raisa Patel • CBC News

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