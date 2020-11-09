加拿大联邦政府赤字开支自由度不多了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

向加拿大联邦议会负责的联邦预算办公室发布的报告指出，虽然加拿大联邦政府仍然可以扩大预算赤字开支规模或采取减税措施，并在将来把联邦政府债务与国民生产总值的比例降低到COVID-19病毒肺炎疫情前的水平，但这样做的自由度已经不大了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

联邦预算办公室的计算显示，加拿大联邦政府还可以安全地扩大赤字开支或减税190亿加元。而在COVID-19病毒肺炎疫情开始前，联邦预算办公室测算的联邦政府安全赤字开支水平是410亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大一些省区政府的财政状况要差得多，今后几年需要采取增加税收或减少政府开支120亿加元的措施以防止债务负担失控。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦预算办公室的报告指出，加拿大10个省中只有魁北克、新斯科舍和安大略三个省的财政还有继续增加开支的余地。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada