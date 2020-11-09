气候变化让加拿大北部动物面临生存挑战

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发表在自然学报上的一篇研究报告说，面对北极地区气温以数倍于地球平均升温水平的速度变暖，北极地区动物，从天上飞的鹰、到地上跑的驯鹿、再到海里游的鲸鱼，这些北极野生动物的繁殖、觅食和迁徙的习惯在改变，这意味着人类行为也必须做出与时俱进的调整。

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根据包括加拿大在内世界17个国家超过一百多个大学、政府部门、和动物保护组织三十多年来对北极地区86种动物的研究，气候变暖对北极地区野生动物的影响是普遍和深远的，引起的生态不平衡问题是严重的。

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科学家们对北极野生动物的研究主要是利用安在动物身上的卫星定位装置追踪野生动物的行踪。但过去这样的研究是各自独立的，直到最近几年一些研究人员才意识到，如果把所有有关北极地区动物的研究数据集中起来组成一个大数据库，则研究人员就可以从更大的背景、更广的范围、更多的动物种类，对气候变暖对北极动物的影响进行研究和评估。

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结果就是现在已经成型的北极地区动物变迁数据库，而且还不断有科学研究成果被添加到这个数据库中。

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RCI with Emily Chung, Tashauna Reid, Alice Hopton • CBC News

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