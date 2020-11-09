爱德华王子岛小镇合力建成壮观的军人墓园

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11月11日是每年一度的加拿大退伍军人纪念日。今年在爱德华王子岛一个小镇的退伍军人墓地吸引了媒体的关注。

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爱德华王子岛是加拿大最小的一个省份，座落在圣劳伦斯海湾中，人口这些年刚刚超过十万。而位于岛中间北部沿海的北鲁斯蒂科（North Rustico）小镇人口只有600多人，加上周边的村镇也不过上千居民。而这里的军人墓地为420个去世军人树立起十字架，显得非常壮观。

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修建这个退伍军人纪念墓园主要是由北鲁斯蒂科的天主教组织“哥伦布骑士团”分部与镇政府一起组织的。每个十字架上都刻有当地参军服役的故人姓名。

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哥伦布骑士团的成员詹姆斯·唐纳利（James Donnelly）说，这样做的目的就是表彰社区中的退伍军人。他说：“这个墓园很好地展现了该地区那些参军服役的人服务国家的精神”。

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“我想每个参军入伍的人都会意识到，到部队服役就部分意味着可能会为我们的国家献出自己的生命。他们也想得到认可。所以，我觉得这个墓地可以给他们带来安慰”。

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在过去长达100多年的时间里，加拿大总共参与了4次发生在海外的战争：1880年至1902年在南非的布尔战争、 1914至1918年的第一次世界大战、1939至1945年的第二次世界大战、以及1950年至1953年的韩战。此外加拿大从50年代起积极参加联合国的国际维和行动，也有官兵死亡，人数仅次于印度，有114人。

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北鲁斯蒂科地区的“哥伦布骑士团”试图尽量找到所有为国家献出生命的军人姓名。他们对教堂和学校的记录进行了全面搜索，走遍了北鲁斯蒂科和临近霍普河地区为退伍军人树立了牌匾的地方，不仅找到了从布尔战争到朝鲜战争期间服役的所有官兵名单，还有曾参加后备役部队、海军陆战队、以及维和人员。

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勒梅说：“我为整个事情感到自豪”。他希望这也能提醒人们活着的人是多么幸运。

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对于当地居民西蒙·勒梅（Simon Lemay）来说，在这些十字架中，有一个具有特别的意义，那上面刻着他岳父的名字。而他自己也曾参军入伍，到今年已经退伍26年。

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勒梅指着一排十字架中的一个说：“那是我岳父的。他18岁参军。在修建这个墓园之前，我们都是在家里举行纪念活动”。

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在此项目开始之后，勒梅也参加了手工打造十字架的工作。他指着一排排的十字架说：“这真令人感动。人们来到这里，向为国家服务的军人们表达敬意。这让我觉得我的工作完成了”。

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北鲁斯蒂科小镇的副市长说，每次在墓地举办纪念活动，都有很多人参加，它表明了该地区人民的敬意。他也经常听到社区中有关退伍军人的故事，每次都令那些记忆重新浮现。“就在今天早上，我们还在谈论一位退伍军人曾在哪里服役，以及他的亲戚的故事。确实，这展现了人们的热情、怀念和自豪感。”

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11月11日， 当地社区将邀请民众到墓地瞻仰纪念碑， 走过木栈道献上花圈， 并向十字架所代表的军人们致以敬意。

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With CBC PEI Travis Kingdon

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