疫苗好消息推动股市飙升，航空公司和邮轮公司股票大幅反弹

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星期一（11月9日）, 在制药巨头 Pfizer 制药公司宣布早期数据显示其开发的 COVID-19 疫苗看来安全有效后，全球股市立即飙升。

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Pfizer 表示，数据显示，这一疫苗预防 COVID-19 的有效性可能达到 90％，这意味着该公司有望在本月晚些时候向美国监管机构提出紧急使用申请，Pfizer 的这种疫苗是加拿大预定的 7 种疫苗之一。

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这支疫苗的名字是 BNT162，彭博资讯（Bloomberg Intelligence）的制药行业分析师 Cinney Zhang 说，疫苗 BNT162 在激烈的竞争中已成为领跑者，尽管在物流和供应链方面依然存在挑战，但最新数据令人鼓舞。

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消息出来后，Pfizer 的股票上涨了 15％，其疫苗合作伙伴 BioNTech 的表现更好，股价上涨了 25％。

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航空公司和邮轮公司股票大幅反弹

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星期一，加拿大航空公司 Air Canada 的股价自 6 月以来首次上涨 26％，美国联合航空公司 United Airlines 的股票上涨 19.5％，皇家加勒比邮轮公司 Royal Caribbean Cruises 的股票暴涨 21.1％，米高梅度假地 MGM Resorts 的股票增长了 17.2％。

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多伦多财富管理公司 SIA Wealth Management 的首席市场策略师 Colin Cieszynski 说：

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投资者认为这个消息是改变游戏规则的一个潜在公告，受到 COVID 严重打击的一些行业的股票出现飙升。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说：

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股市温和的隔夜涨幅在周一上午已经演变成爆炸性增长。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

道琼斯工业平均指数高开 1,500 点，涨幅 4.2％，在多伦多，S＆P / TSX 综合指数上涨了 400 多点，涨幅接近 3％。

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在欧洲，法国的 CAC 40 指数上涨 5.6％，德国的 DAX 上涨 5.1％，英国的富时100指数上涨 4％。

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科技股下滑

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有趣的是，技术股却在走低。

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Netlfix 股票下跌了 6％，亚马逊下跌了约 3％，视频会议软件公司 Zoom 的股票下跌了 16％，分析家说，原因是市场对这些公司服务的旺盛需求可能很快会从目前的水平有所降低。

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（CBC）

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