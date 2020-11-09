联邦政府开始讨论救助民航业，同时要求航空公司给航班被取消的乘客退款

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加拿大联邦政府周日表示，将对受到疫情重创的民航业提供援助， 但航空公司需要向取消航班的旅客提供退款。

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交通部长马克·加尔诺（Marc Garneau）说，民航部门急切的需要得到联邦政府的经济援助， 政府将在本周晚些时候启动会谈，同时也对航空公司提出了上述要求。

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新冠疫情的爆发和反复， 使加拿大的航空公司受到重创，由于旅行限制和担心传染病的双重影响，乘客减少了90％。

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根据国际航空运输协会5月份的估计，加拿大航空公司2020年的运营收入将比前一年减少146亿加元， 即缩减43％。而现实的情况可能比当时的预计更严重。

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自三月以来，航空公司中断了数十条国际国内航线。 对于被取消了航班的预定乘客，有的航空公司给予退款， 有的只为旅客提供积分或代金券。

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而拿不到退款的订票者表示愤怒。 3月中旬至8月底之间，加拿大运输局收到了8,000份投诉，其中大部分与退款有关。还有乘客提出了多起集体诉讼，要求赔偿的3项请愿得到超过10万人签名。

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全球的航空业都受到这场新冠疫情大流行的摧毁性影响。但欧盟委员会和美国运输部都已要求航空公司退款给航班被取消的乘客。包括法国和德国在内的欧洲国家已经向陷入困境的航空公司提供了数十亿美元的财政救济。

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加尔诺星期日说， 联邦政府意识到民航领域面临的困境，“这种挑战是航空部门无法独自应对的。我们这周将开始讨论财务援助的程序，包括贷款和其它的支持，以确保加拿大人遇到的问题得到解决”。

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加尔诺也同时要求航空公司给购买了预付机票的消费者退款。他说：“资助给航空公司的每一分钱都来自于纳税人，我们的目的之一是确保购票者获得退款。 同时尽量让加拿大人能够享有畅通的空中航道”。

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业界对政府周日的表态表示谨慎的欢迎，认为政府终于有所行动了。加拿大汽车协会副主席伊恩·杰克（Ian Jack）说：“我们将密切关注相关谈判，希望政府能说到做到”。

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加拿大全国航空公司理事会主席兼首席执行官迈克·麦克纳尼（Mike McNaney）随即在周日发表一份声明说，“政府出手与航空公司合作，以求稳定该行业的决定令人鼓舞。但除了财政支持外，联邦政府的病毒检测策略也很重要。实行快速测试有利于航空业的安全重启，早日放松旅行限制”。

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