Pfizer 宣布 COVID-19 疫苗有效性达到 90%

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星期一（11月9日），辉瑞公司（Pfizer Inc.）说，早期数据表明，该公司与德国合作伙伴 BioNTech 联合研制的 COVID-19 疫苗可能有高达 90％ 的有效性，但辉瑞同时谨慎表示，研究还正在进行中。

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辉瑞公司的疫苗是加拿大提前订购的 7 种疫苗之一。

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不大可能年底前问世

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周一宣布的消息，并不意味这种疫苗马上会出来，根据一个独立数据监控委员会的中期分析，这项研究在美国和其他 5 个国家招募了近 44,000人参加研究，其中 94 人被感染。

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辉瑞公司（Pfizer Inc.）没有提供有关这些感染病例的更多详细信息，并告诫说，研究在进行中，有效率在研究结束时有可能发生变化。

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辉瑞公司临床开发高级副总裁比尔·格鲁伯（Bill Gruber）博士对美联社说：

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我们能够提供一些希望，… 我们感到非常受鼓舞。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当局强调，任何疫苗都不太可能在今年年底之前到货，而且初始供应将是有限的，将被定量发放。

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加拿大广播公司报道说，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）和美国当选总统乔·拜登 （Joe Biden）都对辉瑞公司星期一的宣布表示欢迎。

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拜登说，今天的新闻是个好消息，但广泛的疫苗接种尚需几个月的时间，美国人需要继续戴口罩，并保持人与人的距离。

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特朗普在推特上赞扬了疫苗的进展：

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股市飙升，疫苗即将上市，报告有效率 90％。 好消息！ 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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没有出现严重安全隐患

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目前全球范围内有 10 种候选疫苗进入了后期测试，有 4 种疫苗在美国进行大量研究，辉瑞及其德国合作伙伴 BioNTech 开发的疫苗是其中之一，有可能本月向美国食品药品监督管理局（The Food and Drug Administration）提出紧急使用申请。

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另一家美国公司 Moderna Inc. 也表示，希望能够在本月晚些时候向食品药品监督管理局提出申请。

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美国食品药品监督管理局 FDA 已经明确表示，任何疫苗都必须至少具有 50％的有效性。

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另外，美国的疫苗必须在至少 30,000 人中进行测试。

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加拿大初期可接种 1千万人

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今年 8 月 5 日，加拿大宣布已预先订购了辉瑞/ BioNTech 疫苗，订购量为 2000 万剂，并有订购更多剂量的选择。

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这种疫苗要分两次注射，相隔 28天，如果该疫苗获得批准，加拿大在初期将可为 1000 万人进行接种。

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（CBC，Radio-Canada）

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