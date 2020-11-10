为保护小岛，BC省一慈善机构正在努力筹款

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在不列颠哥伦比亚省 （BC），一个环保慈善机构正在努力筹集170万加元，以用来购买BC 省的一个天然岛屿

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加拿大广播公司报道说，BC 省公园基金会（The B.C. Parks Foundation）为了保护西巴利纳斯岛 （West Ballenas Island），使其不被开发，与小岛的私人业主达成了一个购买协议。

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这个基金会必须在 11 月 17日之前筹集到 170 万加元，才能买下这座私人岛屿。

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敏感的生态系统

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West Ballenas Island 是一个面积 0.4 平方公里的岩石岛，岛上和附近水域拥有丰富的植物和海洋生物。

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基金会说，该岛有着敏感的生态系统，至今几乎没有受到人类活动的影响。

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BC 省公园基金会的首席执行官安迪·戴（Andy Day）表示，已经有很多人进行了捐款，有的是退休的人，有的是学生，还有的是慈善家。

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他说：

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捐款的人都认为自己所做的，是在回馈 BC省。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安迪·戴表示，如果收购不成功，则该岛今后有可能会被开发商收购，分割成小块，用于建设住房。

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捐款的最后期限是 11 月 17日，该基金会现在还需要再筹集约 850,000 加元。

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（CBC）

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