加东夏天回光返照加西大雪埋车

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11月的第一个周末，在加拿大东部地区民众在温暖阳光下享受20度左右温暖天气的情况下，加拿大落基山脉东麓阿尔伯塔省东南部地区却是西北风呼嚎、大雪漫天的冬天。

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11月8日星期日，阿尔伯塔省南部的暴风雪天气导致多条高速公路关闭，不少学校决定星期一停课。

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家住阿尔伯塔省南部Lethbridge地区一个小麦农场的年轻女子Heather Gast说，周末的雪越下越大，幸亏她星期一不用出去上班，否则在积雪1米5的路上根本没有办法开车。不过，这么厚的积雪倒是开摩托雪橇在雪地上驰骋的好时候。

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加拿大气象局星期一公布的阿尔伯塔南部周末降雪记录显示，降雪量最大的是Cardston地区，那里周末的降雪量是38厘米。不过由于是暴风雪天气，大风让有些低洼地区的积雪超过一米五。

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可以说，阿尔伯塔周末的暴风雪天气正式宣布了冬天的到来。

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