加拿大如何应对适合新冠病毒传播的冬季？

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专家们的共识是COVID-19病毒适合在寒冷环境中生存和传播，所以冬天的脚步声意味着加拿大的新冠病毒肺炎疫情可能会进一步恶化。

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加拿大多伦多大学传染病学专家Dr. Colin Furness指出，寒冷天气从两方面帮助COVID-19病毒的传播。一是新冠病毒在从带菌者口鼻中排出人体后虽然会立即陷入不利于病毒生存的体外环境，但气温越低COVID-19病毒在体外的存活时间越长，空气越干燥病毒在空气中悬浮的时间越长。而气温低和空气干燥正是加拿大冬天的特点。

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第二是天气越冷人们越选择呆在室内、而且很少打开窗户通风，通风不好的室内环境意味着COVID-19病毒更容易的在室内传染。

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专家们给出了冬天对付COVID-19病毒肺炎疫情的几个注意事项。

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首先是冬天人们戴手套保暖时不要用手套触摸脸部。如果手套没有戴很长时间、也没有触摸许多公共物品，则摘下手套后让手套在无人触摸的地方呆三、四个小时，然后就可以安全地再次使用。但如果手套戴的时间很长、而且接触了许多公共物品，比如长时间乘坐公交车，则需要每天对手套进行清洗。

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其次是一定要接受感冒疫苗注射。如果往年没有打感冒预防针，则今年应该接受感冒疫苗的注射。因为得了感冒会让身体免疫力降低、更容易染上COVID-19病毒肺炎。

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第三是继续坚持戴口罩、保持社交距离和勤洗手这样的防疫措施。

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