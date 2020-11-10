多伦多大学化工系教授赢得加拿大科技金奖

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加拿大自然科学和工程研究理事会星期二宣布，多伦多大学化工系教授莫丽·苏伊切特（Molly Shoichet）获得今年的科技金奖，金额为1百万加元。

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莫丽·苏伊切特（Molly Shoichet）教授获奖的项目是她领导研究的水凝胶材料，该材料将有助于药品开发，目前正应用于发展治疗癌症，中风和退行性失明等难症的药物。

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加拿大自然科学和工程研究理事会指出，莫丽·苏伊切特教授的研究成果在该领域具有突破性意义，她的新型水凝胶使得在实验室培养皿中的细胞可以像在人体内那样在三维状态下生长，通常培养皿中的细胞是在二维状态下生长的。

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水凝胶是聚合物，莫丽·苏伊切特教授研制的水凝胶可以模仿人体组织。

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苏伊切特教授出生于多伦多，就读于美国麻省理工学院，毕业后她曾和生物工程行业的生物学家一同工作，她注意到生物学家的研究受到材料的限制，她由此开始研究特别为辅助这些生物学家的研究而设计的水凝胶，以模仿特定的人体组织。

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1百万加元奖金将被用于苏伊切特教授研究团队的新项目，因为这笔奖金没有特别绑定实用项目，所以她的团队可以将其研究扩展到更广泛的科学领域。

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