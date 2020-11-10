多伦多议员退出自由党议员团：因违规雇佣自家妹妹

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在加拿大广播公司披露多伦多女议员雅思敏（Yasmin Ratansi）在其选区办公室用政府公共资金雇佣她的妹妹后，议员Yasmin Ratansi星期一晚间在其脸书（Facebook）上宣布退出自由党议员团。

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议员Yasmin Ratansi表示她将以独立议员身份继续在议会中代表她的选区：多伦多的Don Valley East 选区，她将同时等待道德专员的评审结果。她的这一声明是在加拿大广播公司向她的选区办公室询问证实有关她是否用政府资金雇佣妹妹之后的30小时后发出。

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此前数名Don Valley East 选区办公室的前工作人员向CBC透露议员Yasmin Ratansi试图掩饰她和她妹妹的亲属关系，议员Yasmin Ratansi让妹妹采用假名字过关。有可靠消息来源证实议员Yasmin Ratansi在2005年到2011年间雇佣了妹妹，之后在2017年再度雇佣了她。

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议员Yasmin Ratansi是进入加拿大议会的首位穆斯林议员，她出生于坦赞尼亚，在移民加拿大之前曾在英国居住，她曾任会计师。她在2004年大选中成功进入议会，但在2011年大选中没能保住席位，但在2015年大选中再次当选。

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加拿大议会早先只是不允许议员雇佣直系亲属，从2012年起规定除直系外，自家的兄弟姐妹也被禁止雇佣。有政治评论家表示，该事件中试图作假掩饰比违规雇佣亲属更严重。

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首席政府党鞭Mark Holland表示他此前完全不知情，他表示这是困难的一天，但议会法规是清晰的，务必得以尊重。

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