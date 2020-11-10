“永久化学物质”具长远危害性：科学家呼吁政府出台法规管控

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“永久性化学物质” 全氟烷基物质（PFAS）对人类和环境具有长远危害性的问题今年以来获得了更广泛的社会关注，加拿大广播公司CBC的科技专题节目Quirks & Quarks近期播出了三集连续报道，探讨PFAS对加拿大公众和环境的危害，加拿大科学家呼吁政府出台详尽切实的法规，以对“永久化学物质”PFAS进行严格管控。

最近加拿大卫生部发布的研究报告显示，98.5%的加拿大人体内含有全氟烷基物质（PFAS），人们日常很容易接触到含PFAS的物品包括不粘锅涂料，油漆，防水面料（用于防水夹克和地毯），快餐包装纸，化妆品，以及消防灭火泡沫等。

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全氟烷基物质（PFAS）被称作“永久化学物质”是因为其在环境和人体内稳定性极强，不会被分解，会随时间推移而积累。研究显示北美的饮用水源受到PFAS污染威胁，在加拿大的河流湖泊中可以广泛测出PFAS存在。加拿大卫生部的健康指南中将饮用水中PFAS的含量规定在不得超过1,000 个PPT单位（1,000 parts per trillion），而有关专家认为，考虑到少年儿童，饮用水中的PFAS含量应该规定在不超过1个PPT单位。

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研究显示PFAS在加拿大北部高纬度地区的污染程度令人担忧，北极水域中海洋生物体内的PFAS累积程度较高，那里的原住民因纽特人由于较多食用生长期较长的海洋生物，如海狮，鲸鱼等，他们体内的PFAS含量高于其他地区居民。

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全氟烷基物质（PFAS）是从1940年代开始逐渐广泛使用，到目前大约有6,300多种PFAS存在。PFSA由碳和氟原子组成，这一组合是最强的有机化合物组合之一，也就是说这一强壮的组合使得它们能够抗油，抗水，灭火，也由于同样的原因，使得科学界多年来误认为全氟烷基物质极强的稳定性使其不会和人体组织发生反应，造成危害。

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但近年来越来越多的研究显示全氟烷基物质（PFAS）对健康有害，有可能引发癌症，比如肾癌，睾丸癌，卵巢癌等；造成代谢系统疾病，如2型糖尿病，甲状腺疾病；有研究显示PFAS可能导致女性提前进入更年期，降低生育能力等；PFAS也会干扰和降低人体免疫功能，并降低人体对疫苗的免疫反应。

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目前加拿大已经禁止生产PFAS，但并未禁止进口在加拿大境外生产的PFAS，比方说进口灭火泡沫，而灭火泡沫恰恰是最大的PFAS污染源之一。

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另一个另专家们担忧的问题是，当一些公司想要将一个新的产品引入加拿大市场时，其安全性通常是由加拿大卫生部和加拿大环境局来把关的，而加拿大的政府机构缺乏完善的法规和能力来完成这一工作，科学家们建议政府机构强制企业对其产品的安全性做出完善的评估。

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尽管目前已经有科学家们在研究利用细菌和真菌来清洁PFAS造成的污染，但或许我们已经等不及这一研究成果，科学家们呼吁加拿大政府采取有效措施阻止PFAS继续对人体和环境造成污染。

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RCI with Quirks & Quarks, CBC

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