特鲁多承诺6年内98%加拿大人有高速互联网

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在COVID-19病毒肺炎疫情下许多加拿大人发现高速互联网已是生活必需品，没有它就无法居家工作。

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星期一，加拿大联邦政府总理特鲁多与自由党政府几位内阁部长一道出席在首都渥太华举行的记者招待会，在会上宣布拨款17.5亿加元给全民宽带互联网基金。不过，这笔钱中属于新拨款的钱并不多，大部分资金在2019年特鲁多政府的年度预算中已被列入开支计划。

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特鲁多政府乡村经济发展事务部长Maryam Monsef对此的解释是，2020年三月联邦政府本来已经准备启动全民宽带互联网项目，但意外到来的新冠病毒肺炎疫情让这个项目不得不暂时被搁置。

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特鲁多强调说，自由党政府这次重新启动全民互联网服务的新意是，在2026年让98%的加拿大民众能用上高速互联网，这比自由党政府原来计划的95%的目标有了提高。剩下的2%的加拿大民众将在2030年结束前用上高速互联网。

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加拿大官方反对党保守党负责乡村经济发展事务的议员John Nater指出，自由党政府多年来总是在承诺、却没有拿出什么成果，到现在为止还有上百万加拿大人用不上高速互联网，这是完全不可接受的的事情。

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