病毒传播：乘飞机比去购物更安全？

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星期二（11月10日），加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生表示，几乎没有证据表明，飞机上乘客之间有传播 COVID-19 的情况。

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她在周二的 COVID-19 简报会上告诉记者，加拿大公共卫生署（PHAC）了解有关报道，即有一些 COVID-19 感染者乘飞机前来了加拿大，但几乎没有文件记录显示，这些人在飞机上把病毒传给了同一个航班上的其他乘客。

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Theresa Tam 医生说：

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实际上，很少有关于在机上被感染的病例，非常少。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

飞机上通过 HEPA 高效过滤器频繁过滤舱内空气

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Theresa Tam 医生说，飞机上的病例数量少，可能要归功于疫情爆发以来各个航空公司采取的严格卫生措施。

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例如，在飞行过程中，加拿大航空公司（Air Canada）的飞机每小时都对机舱的空气通过高效特殊空气过滤器（High Efficiency Particular Air，HEPA）过滤约 20至 30 次，并把过滤后的空气和外部新鲜空气混合。

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加拿大航空公司称，这种过滤器类似于医院手术室中使用的过滤器，可以非常有效地捕获细小的颗粒，包括病毒和细菌，以及灰尘、花粉和湿雾。

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西捷航空 （WestJet）也使用了 HEPA 过滤器系统，并称该系统能 “捕获并过滤掉空气中 99.99％ 的颗粒，因此您可以轻松地呼吸”。

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总部位于卡尔加里市的西捷航空公司还采用了一种 “雾化” 清洁程序，定期用过氧化氢清洁剂对整个飞机内部进行消毒。

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坐飞机比购物安全？

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加拿大广播公司报道说，Theresa Tam 医生发表上述评论，依据的是美国哈佛大学的一项研究，该研究发现，在飞机上 COVID-19 的传播率极低。

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哈佛大学在上个月末发布了这项研究，研究说，实际上乘坐飞机可能比从事其他日常活动（如去食品店）要更安全。

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哈佛大学公共卫生学院 T.H. Chan School of Public Health 的研究人员发现，即使在飞行过程中空气再循环返回机舱中，大多数商业客机上使用的高质量过滤器意味着来自一名乘客的病毒飞沫不太可能感染另一名乘客。

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戴口罩是防止机上被感染的最关键措施

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但是，仅靠通风过滤系统还不够。

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哈佛大学的研究人员表示，戴口罩、频繁的机舱清洁、严格检查乘客是否有症状等，都在保证乘客的健康方面起着至关重要的作用。

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该研究得出的结论是：

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戴口罩是 “航空旅行中降低 COVID-19 感染风险全面措施中最重要的一个部分”。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国国防部进行的另一项研究还发现，通风系统和严格的戴口罩政策使机上感染非常罕见。

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通过对美联航波音 777 飞机上气流的模拟研究，军事研究人员发现，由于快速的空气流通，下行的空气通风以及飞机过滤系统，约有 99.99％ 的颗粒在 6分钟内被过滤出机舱。

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这一研究估计，要在飞机上被感染，一名乘客需要在航班上与已感染者一起飞行 54 个小时的时间。

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（CBC）

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