不列颠·哥伦比亚省法官判母亲有权阻止女儿做变性手术

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不列颠·哥伦比亚省高等法院法官上周作出一项判决，支持一位母亲阻止17岁的女儿接受切除双乳的变性手术。发出判决的日子就在预定的手术日期前一天。

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这位少女不满意自己出生时的性别，希望通过变性手术成为男人。她从7月份开始接受过渡期的激素治疗，而预定的双乳切除手术日期是上周五，即 11月6日。但女孩的母亲在11月3日向法院提交起诉书，状告整形外科医生。

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这位母亲的民事诉求书称，女儿的医生和整形外科医生给孩子开了睾丸激素，并在未得到母亲认可的情况下， 在今年初定下了双乳切除手术的日期。她要求法院帮助确定她的孩子是否具有“心理及情感适应性”和“成熟度”，对变性的“状况”和手术的不可逆性是否有足够的理解。

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母亲在通过律师发表的声明中称她的孩子可能只是“赶风潮”。还指责省教育部一个教师指南，说这个名为SOGI 123的指南声称学校和教师要提供更包容性的环境，减少针对性取向和性别认同歧视， 而实际结果是：“当那些充满沮丧和焦虑情绪的孩子需要精神病症辅助时，学校和社会却将他们赶往变性诊所”。

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除了阻止手术，这位母亲还希望法院发布其它命令，以阻止医生提供会干扰女性青春期发育的治疗方法，包括激素治疗，并要求两位医疗专业人员交出与其女儿的所有通讯记录，包括电子邮件、文本、医疗报告和会议记录。

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省高院法官雪莱·菲茨帕特里克（Shelley C. Fitzpatrick）对此诉讼做出及时审理，同意了母亲的要求，并于原定手术时间的24小时前发布了临时禁令。虽然禁令的有效期于11月27日结束。但母亲的律师可以申请延期。

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为了保护青少年的隐私，法院和报道此案的加拿大广播公司都没有透露涉事女孩、她的母亲和医疗专业人员的身份信息。

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卑诗省上诉法院今年初曾对另一件类似案件作出不同的裁决， 在那个案件中， 15岁的女孩正在接受变性荷尔蒙治疗，她的母亲同意，而父亲不同意。法院的初级判决也是支持父亲， 但上诉法院在听取儿童医院等机构的意见后， 驳回了父亲的诉讼，允许女孩继续接受变性疗法。

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