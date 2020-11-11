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2020年11月10日，星期二，加拿大新斯科舍省达特茅斯的达特茅斯纪念花园，插着加拿大国旗和白色十字架向退伍军人致敬。每年，加拿大皇家军团百年纪念分会都会在公墓的每个老兵的坟墓上插上一面旗帜和罂粟花。THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

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