土著人与BC省公司合资购买加拿大水产企业

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总部设在哈利法克斯市的加拿大知名水产品公司Clearwater Seafoods星期一宣布，已经同意以10亿加元的价格将公司出售给大西洋沿岸Mi’kmaw土著人部落联盟与太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省Premium Brands水产公司组成的投资伙伴。

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Mi’kmaw土著人部落联盟中居主导地位的是新斯科舍省和纽芬兰省的Membertou土著人部落。该部落将接掌Clearwater Seafoods公司的捕鱼许可证。

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Mi’kmaw土著人部落联盟将出资2.5亿加元用于购买Clearwater Seafoods水产公司，这笔资金来自加拿大土著人融资机构，贷款期限30年。

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Clearwater Seafoods水产公司是北美大陆最大的龙虾，扇贝，蟹和蛤蜊等海水产品的捕捞和供货商，捕捞范围远达英国和南非，销售市场遍及世界各地。

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虽然Clearwater Seafoods公司董事会已经批准了这一出售协议，但还需要经过股东的投票表决才能生效。出售协议规定的每股8.25加元的售价与今年三月公司宣布放盘出售时的股票价格相比高出了60%。

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RCI with Paul Withers • CBC News

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