没有新冠疫苗难、有了新冠病毒疫苗也难

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虽然辉瑞公司COVID-19病毒肺炎疫苗有效性90%的好消息让股票市场振奋，但专家们告诫说，要给加拿大民众普遍注射新冠疫苗还有许多困难要克服。

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首先是由于现在仍然缺乏资料和数据、难以科学地制定不同人口群体注射COVID-19病毒疫苗的先后顺序。传染病专家Dr. Zain Chagla指出，考虑疫苗注射先后顺序时不但要考虑哪个人口群体受COVID-19病毒肺炎的威胁最大、而且要考虑哪个人口群体从新冠病毒疫苗中受益最大的问题。

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比如，第一批COVID-19病毒肺炎疫苗是先给医疗领域工作者使用还是先给年老体弱者使用可能就是一个困难的选择。

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其次，辉瑞公司研制的COVID-19病毒肺炎疫苗对低温保存的要求很高，需要在零下70到零下80摄氏度的环境中运输和存放，而一般的商业运输车辆和商业库存环境是零下15摄氏度。

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这意味着需要有能够满足超低温储存环境的特殊仓库和运输车辆，然后以该疫苗存储仓库为中心，专门的人员和车辆从那里出发到注射点进行新冠病毒疫苗注射。不能指望像注射感冒疫苗那样去药店就搞定的事情。

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此外，目前COVID-19病毒肺炎疫苗主要是加拿大联邦政府向不同制药公司预定的，如何分配给省区政府也是一个挑战。

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RCI with Adam Miller, Amina Zafar • CBC News

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