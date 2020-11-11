特鲁多放话省长市长：防疫比经济更重要

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加拿大自由党政府总理特鲁多星期二公开呼吁各省省长和主要城市的市长，在COVID-19病毒肺炎疫情泛滥的情况下，要做正确的事情，这就是立即采取更加严格的防疫限制措施；要求地方政府负责人不要因为经济压力而放松防疫措施，因为只有取得防疫成功才能保护经济。

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加拿大好几个省份COVID-19病毒肺炎确诊病例连日破纪录猛升，有关的省政府在是否应该再次下令暂停非必要经济活动的问题上踌躇不定。

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在加拿大人口最多的省份安大略省，星期二新增COVID-19病毒确诊人数达到1388人，再次创了该省的新纪录。安大略省长福特在特鲁多讲话后表示，他不知道特鲁多是否在说安大略省，如果特鲁多真是在担心安大略省的防疫问题，则应该为在疫情中艰难求生的公司企业提供更多的救助，而且过去已经承诺的抗疫救市资金也应该尽快到位。

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在加拿大能源省份阿尔伯塔省，星期一省内一些医生致信省长肯尼、省卫生厅、省首席公共卫生官等负责人，要求立即采取有力措施解决COVID-19病毒肺炎确诊人数连日猛升的问题，否则阿尔伯塔省会面临疫情泛滥失控的危机。他们建议的解决办法之一是立即在全省范围内实行为期两个星期的停止非必要经济和社会活动的强制性关闭措施。

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RCI with Catharine Tunney • CBC News

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