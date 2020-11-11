维权组织批评正在修改的安乐死法规会失去对残疾人的保护

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加拿大联邦政府在今年2月曾提出C-7法案，取消安乐死法规中申请者必须是“已经预见会死亡”的条款。这一法案的提出是回应魁北克省高等法院去年9月的一项裁决，该裁决判定安乐死法规中的这条要求违反宪法，建议取消。

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魁省高等法院给出的截止日期是12月18日。 由于疫情的干扰， 此法案在议会的讨论一直拖到现在。政府希望通过努力，在截止日期之前通过新立法。

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议会反对党保守党司法评论家罗伯·摩尔（Rob Moore）对议会缩短审议“生死问题”的时间感到遗憾。他认为自由党政府错误地将此归结“容易解决”的问题，而没有看到社会上存在着很多不同的意见。

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今年初，民意测验机构曾就修改安乐死法规征求加拿大人的意见， 结果收到30万加拿大人的反馈，大大超过对大麻合法化表态的人数。虽然魁北克高等法院受理的诉讼是说现行的安乐死法规太严， 剥夺了一些经受病痛的患者选择死亡的权利。但修改法规又引起另一部分人的担心，包括一些民权组织。 他们警告说这将使弱势群体的生命贬值。

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克里斯塔·卡尔（Krista Carr）是加拿大包容组织（Inclusion Canada）的执行副总裁，该组织主要代表智障人士开展工作。她说，加拿大残障人士及其家人长期以来一直担心，残障会成为国家认可的“安乐死”原因。

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她说：“ ​​C-7法案是糟糕的噩梦”，残疾人的家庭成员会担心他们的残疾亲人会觉得自己别无选择，只能申请安乐死来结束痛苦。而这可以使政治领导人免去提供足够的医疗及财政帮助的责任。

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罗杰·佛利（Roger Foley）是安大略省一位患有无法治愈的神经系统疾病的患者。他在伦敦的医院病床上通过互联网视频呼吁司法委员会议员为加拿大残疾人提供更多援助和家庭护理。他说，他被拒绝提供适当的护理，还被告知每天要自己支付1,800元的住院费，否则将面临强迫出院。45岁的弗利说，当医院工作人员告知他安乐死是一种选项时，他认为这是一种“威胁”。他呼吁议员们不要抛弃弱势和年长的加拿大人。

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另一方面，无论民间还是医学界都有很多人支持法案的修订。评估和协助安乐死的执业医师朱莉·坎贝尔（Julie Campbell）说，向患者提供选择的建议并不意味着鼓励他们采取行动。

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司法部长戴维·拉梅蒂（David Lametti）则再次强调，修改后的法规在执行时会要求当事人充分知情，并“认真考虑合理和可用的治疗方案”。此外将继续采取保障措施来保护弱势群体。

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