Riot police provide security as they attempt to stop protesters outside the Union Election Commission office, Wednesday, Nov. 11, 2020, in Naypyitaw, Myanmar. The military backed main opposition party on Wednesday said it does not recognize last Sunday's Myanmar election, citing unfairness, and rejected the results. (AP Photo/Aung Shine Oo)

缅甸内比都，防暴警察试图在联邦选举委员会办公室外阻止抗议者，并提供安全保护

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月11日（星期三）10:43

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2020年11月11日，星期三，缅甸内比都，防暴警察试图在联邦选举委员会办公室外阻止抗议者，并提供安全保护。军方支持的主要反对党周三表示，不承认上周日的缅甸选举，称选举不公平，并拒绝了选举结果。(AP Photo/Aung Shine Oo)

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