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2020年11月11日，星期三，缅甸内比都，防暴警察试图在联邦选举委员会办公室外阻止抗议者，并提供安全保护。军方支持的主要反对党周三表示，不承认上周日的缅甸选举，称选举不公平，并拒绝了选举结果。(AP Photo/Aung Shine Oo)

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