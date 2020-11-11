英国一家祖孙接力，照看在二战中阵亡的加拿大军人墓碑

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11月11日，是加拿大的“退伍军人日”，全国各地乃至远在欧洲的英国、法国、荷兰等国，都会举办各种纪念活动，怀念那些在战争中阵亡的军人，向他们致敬。

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在英国中部北约克郡的东海岸蜿蜒的山谷边上，有一个安静整洁的小城-哈罗盖特（Harrogate），现在有人口7万多人。这里的二战牺牲军人墓地中也有加拿大军人。其中空军中士莫里斯·德林（Maurice Durling）的墓碑一直受到当地一户人家的关照，奶奶去世后由孙子接替，他们还与牺牲加拿大军人的家人保持着联系。

现在负责照看德林墓碑的是约翰·查尔斯沃思（John Charlesworth）。他出生于40年代末，从很小的时候就跟着奶奶到军人公墓祭祀。虽然现年77岁，已经从工作职位上退休，仍然会每个月至少去一次公墓。 他说，这件事延续了73年，已演变成一种郑重的仪式。

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每次去了，他都会将手放在墓碑上，已成为一种无意识的情感表达， 他说“就像是把手放在莫里斯的身上，拍打他的背一样。从某种意义上说，这是一种责任，出于对我们祖先的尊重而不是忘记他们”。他微笑着对加拿大广播公司的记者说：“小时候来墓地， 奶奶会让我去找加拿大飞行员的墓碑。也有大人告诉我在那里长眠的人都非常勇敢。我对此也很认同。有些人对公墓感到害怕，我从来没有”。

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这个墓碑下掩埋的是加拿大空军中士飞行员莫里斯·德林（Maurice Durling）。 他是加拿大皇家空军153中队的驾驶员，来自加拿大的新斯科舍省。1945年1月2日深夜，盟军发起对德国法西斯心脏城市纽伦堡的大规模轰炸行动，总共出动了500架飞机。在完成轰炸任务返回时，德林驾驶的飞机在等待着陆许可时与另一架飞机相撞起火，然后坠地，两架飞机上的人没有一个幸存者。

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战争结束后，英国发起一项活动，鼓励民众认领加拿大、澳大利亚、新西兰和其他英联邦牺牲军人的坟墓，加以照顾， 以此表达对阵亡军人的敬意和纪念。英联邦的“格雷夫斯战争委员会”为此提供赞助。

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当时，约翰的祖母玛丽·查尔斯沃思（Mary Charlesworth）认领了加拿大飞行员德林的墓地。她告诉孩子们说，她这样做是因为自己的儿子是一名伞兵，女婿也曾参军上前线，但都幸运地活着回来。她觉得对那些牺牲的军人有一份责任。

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玛丽不仅认领了德林的墓碑，还辗转在1947年联系上德林中士的家人，在一封信中向他们保证：他们的儿子不会被遗忘，她会一辈子照看下去。

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后来德林的母亲尽管搬到了美国，仍会每年在德林的生日和圣诞节给玛丽寄些钱，要求她买些黄玫瑰放在儿子的坟墓上。

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1950年代时，德林家的人还飞到英国，到哈罗盖特的军人公墓扫墓，并亲自向照看他们儿子墓碑的查尔斯沃思一家致以敬意。从那以后多年来，两个家庭一直保持着联系。

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玛莉在1989年去世。从那时以后，约翰就接替祖母，开始执行祖母承霞的许诺。每个月他都会在向祖父母和曾祖父母致敬后，特意到军人公墓中去探访德林的坟墓。退休以后则去得更频繁。虽然他并不认识德林，但他说：“感觉就像一家人，和我的亲戚们一样”。

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英联邦战争墓地管理委员会的伊丽莎白·史密斯（Elizabeth Smith）对加拿大广播公司记者说：“我认为约翰的故事可能是独一无二的。他信守祖母多年来的做法，以纪念这位加拿大军人，真有些令人难以置信”。

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CBC记者还花了好几天的时间，找到了现居美国的德林中士的另一位家人，应该算她侄女的唐娜·德纳姆（Donna Denham）。她今年也已80岁。她还保留着一些当年的信件和照片。

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丹纳姆（Denham）找出一封玛丽·查尔斯沃思在1947年发给莫里斯母亲的信，就是在那封信中， 她说会保证一直照看莫里斯的墓碑。

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约翰以前也没见过奶奶的这封信， 他感觉有些激动说，这证明奶奶对此事非常认真。她是一个意志坚定的人。约翰再次表示，虽然自己年龄大了，也不开车， 但会继续定期乘车去墓地，继续做祖母承诺的事。

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Original report by Murray Brewster, CBC

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