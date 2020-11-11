2020年怀念日：加拿大人在疫情中以不同方式悼念阵亡军人

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每年的 11 月 11 日是加拿大的怀念日 – Remembrance Day，加拿大人在这一天会隆重悼念那些为国家献出生命的加拿大军人，深思今天和平与幸福的来之不易。

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但是，在新冠疫情的冲击下，今年的怀念日很不一样，在全国大部分地区，现场纪念活动基本上被取消，购物中心和大街上也看不到分发罂粟的人。

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首都渥太华

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在加拿大首都渥太华市，怀念日的正式纪念仪式仍将在国家战争纪念碑（The National War Memorial）前举行，但仪式不对公众开放，因此将不会象往年那样出现人山人海的局面。

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加拿大皇家军团 （The Royal Canadian Legion）提醒公众，由于疫情需要避免聚会，今年请不要前往纪念碑参加纪念日仪式，人们可以在网上参加纪念仪式。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在一份声明中说：

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加拿大人通常会聚集在全国各地的纪念碑前，向为我们的自由而战的人们致敬。但是， COVID-19疫情意味着今年许多仪式都改在网上举行，许多退伍军人也都待在家里，为他们提供支持的军团也面临着艰难的时刻。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我们的退伍军人光荣、英勇地为加拿大服务 – 他们为我们做出了奉献，现在我们也必须支持他们。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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网上销售“数字罂粟花”

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加拿大皇家军团要求加拿大人通过网上或电视转播来参加怀念日的纪念仪式，向加拿大的阵亡军人默哀致敬。

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加拿大皇家军团还鼓励加拿大人在网上购买 “数字罂粟花”，所得资金将用来支持老兵服务。

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加拿大皇家空军飞行纪念活动

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11 月 11日，加拿大皇家空军 （The Royal Canadian Air Force）将在阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省、安大略省、新不伦瑞克省、魁北克省、纽芬兰省和拉布拉多省、新斯科舍省和西北地区进行一系列飞行活动。

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在温哥华市，每年在胜利广场 （The Victory Square）举行的纪念典礼仍照常进行，但参加人数缩减为最多50人的聚会，人们可以在当地时间上午9:45在网上观看仪式。

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加拿大皇家军团在BC省和育空地区的行动副主席鲍勃·安德希尔（Bob Underhill）表示，将在网站上放置悼念花环，在网上为怀念日进行乐队演奏。

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2020年怀念日之际，加拿大总督朱莉·佩耶特（Julie Payette）发布了一段视频，她说：

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第二次世界大战结束已有75年了，我们的退伍军人在巨大的牺牲下赢得了许多战役，有超过43,000名加拿大人丧生，还有更多的军人受了伤，并带着战斗造成的心理创伤返回了家园。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 我们会记住他们，今天和永远，都将记住他们。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(CBC )

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