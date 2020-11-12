加拿大政府任命新的退伍军人申诉专员

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加拿大联邦自由党政府退伍军人事务部长Lawrence MacAulay在星期三怀念节期间发表声明，任命Nishika Jardine为加拿大退伍军人事务申诉专员，并强调退伍军人事务申诉专员的主要任务是调查审核退伍军人提出的受到不公正对待的抱怨，确保退伍军人权益法案得到落实。

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Nishika Jardine有37年在加拿大军队服役的经历，2019年退役时的军阶是上校。

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Nishika Jardine的前任Craig Dalton今年早些时候突然宣布辞去联邦退伍军人申诉专员的职务。2019年他在接受加拿大广播公司记者采访时表示，为了更好保护退伍军人的合法权益，退伍军人事务申诉专员的职责范围应该被重新评估，应该考虑让退伍军人申诉专员直接向联邦议会负责而不是向退伍军人事务部长负责。

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近年来加拿大联邦政府虽然给退伍军人事务部拨出大笔资金，但仍然面临伤残索赔案例大量积压的问题。

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越来越多的退伍军人把加拿大联邦政府告上法庭，指责联邦政府退伍军人事务部未能提供应有的服务，或者是未能明确地告诉退伍军人他们有权获得的服务都有那些。

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RCI with Murray Brewster • CBC News

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