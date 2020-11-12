加拿大谴责香港政府将四位民主派议员免职

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加拿大联邦政府外交部长François-Philippe Champagne发表声明说，中国政府要香港立法会免去四位香港民众选出的民主派议员的职务，这违反了中国向国际社会做出的保护香港民主自由制度、在香港实行一国两制的承诺，进一步压缩了香港的自治、民众参政和言论自由的空间。

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加拿大外长在声明中表示，中国政府违反其国际承诺的行为令人非常失望，加拿大将继续与香港人民站在一起。

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本周早些时候，中国全国人大常委会发布决议说，香港立法会议员如果被依法认定有宣扬和支持港独等危害中国国家安全的行为，则立即丧失议员资格。

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在中国人大常委会做出上述决议后，林郑月娥的香港特区政府立即发布公告，说依据中国人大常委会的规定，香港立法会的四位议员杨岳桥、郭家麒、梁继昌和郭荣铿即时丧失议员资格。

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为抗议香港立法会四位民主派议员被免职，香港立法会中剩下的15位民主派议员表示他们会集体辞职。

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在1984年签署的将香港交还中国大陆管理的中英联合声明中，中国政府承诺会实行一国两制、保持香港高度自治50年。

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目前有约三十万加拿大人居住在香港。

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RCI with Ryan Patrick Jones • CBC News

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