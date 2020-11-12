加美科学家联合研发的新冠肺炎抗体疗法获美国批准，加拿大卫生部尚在审核

由加美科学家联合研发的新冠肺炎单克隆抗体药物获得美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，用于治疗轻度到中度的新冠病毒感染。但是加拿大卫生部还没有完成审批过程。
临床试验显示，这种被命名为bamlanivimab的药物对感染新冠病毒的慢性病患者和65岁以上患者有显著疗效，可以阻止症状加重，降低住院率和死亡率。
与美国传染病疫苗研究中心和礼来制药公司等机构合作的加拿大科学家来自温哥华生物技术公司AbCellera。该公司在今年五月份曾获得一笔加拿大联邦政府的新冠病毒科研经费。
与此同时，安大略省的日增确诊病例连续几天打破纪录，成为加拿大疫情最严重的地区。星期四（11月12日）该省在二十四小时内新增的病例达到1575起。该省公共卫生部门的模拟预估显示，如果不采取进一步应对措施，该省的日增病例将在一个月后达到每天6500人。
邻省魁北克星期四的日增病例为1365起。省政府开始考虑今冬关闭学校。另外两个疫情严重的省份阿尔伯塔和曼尼托巴的公共卫生官员今天也强烈呼吁民众和商家遵守防疫规定。
（CBC News, John Paul Tasker）
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