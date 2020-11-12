加美科学家联合研发的新冠肺炎抗体疗法获美国批准，加拿大卫生部尚在审核

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

由加美科学家联合研发的新冠肺炎单克隆抗体药物获得美国食品药品管理局（FDA）的紧急使用授权，用于治疗轻度到中度的新冠病毒感染。但是加拿大卫生部还没有完成审批过程。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

临床试验显示，这种被命名为bamlanivimab的药物对感染新冠病毒的慢性病患者和65岁以上患者有显著疗效，可以阻止症状加重，降低住院率和死亡率。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与美国传染病疫苗研究中心和礼来制药公司等机构合作的加拿大科学家来自温哥华生物技术公司AbCellera。该公司在今年五月份曾获得一笔加拿大联邦政府的新冠病毒科研经费。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，安大略省的日增确诊病例连续几天打破纪录，成为加拿大疫情最严重的地区。星期四（11月12日）该省在二十四小时内新增的病例达到1575起。该省公共卫生部门的模拟预估显示，如果不采取进一步应对措施，该省的日增病例将在一个月后达到每天6500人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

邻省魁北克星期四的日增病例为1365起。省政府开始考虑今冬关闭学校。另外两个疫情严重的省份阿尔伯塔和曼尼托巴的公共卫生官员今天也强烈呼吁民众和商家遵守防疫规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC News, John Paul Tasker）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada