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2020年11月12日，星期四，意大利米兰哥特式大教堂前，店主和工作人员举行抗议，抗议政府限制新冠肺炎蔓延的措施。意大利每天确诊的新新冠肺炎感染病例数周四大幅上升，需要重症监护室床位的冠状病毒患者人数也大幅上升。医生表示，可能没有足够的专家来护理他们。(AP Photo/Luca Bruno)

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