这么巧：辉瑞高管星期一大量出售公司股票

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星期一美国股市猛涨，原因是美国制药巨头辉瑞公司宣布其COVID-19病毒疫苗的研发取得重大进展。当天辉瑞公司自己股票的价格猛升了15%，其41.99美元的股票价位创了52个星期的最高记录。

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有意思的是，星期一辉瑞公司的两位主管大量出售了自己拥有的公司股票，进账1百多万到几百万美元。

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辉瑞公司首席执行官Albert Bourla出售了13万2千5百多股公司股票，每股售价41.94美元，进账将近6百万美元。在出售了其拥有的辉瑞公司的大部分股票后，Albert Bourla手中仍然持有的公司股票不到8万2千股。

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辉瑞公司执行副总裁兼首席公司事务官和公司董事会董事Sally Susman也在星期一出售了4万3千6百多股公司股票，进账至少180万美元。

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不过根据监管文件，辉瑞公司主管Albert Bourla和Sally Susman出售公司配发的股票都是提前几个月到一年的时间就已计划好的，该计划允许公司内部人士在不违反内部交易规则的情况下出售公司股票。

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