COVID-19：BC省加严对工作场所的卫生安全检查

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加拿大不列颠哥伦比亚（BC）省的职业健康与安全机构 WorkSafeBC 将加大在弗雷泽河谷（La vallée du Fraser）和大温哥华地区的检查，以更好地遏制工作场所COVID-19 的传播。

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为了响应卫生当局最近宣布的卫生限制措施，该机构将把精力集中在具有较高风险的公司企业。

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BC 省于上周六（11月7日）宣布实行更具有针对性的限制措施，有效期两周，新的条例侧重于四个要素：社交聚会、室内的团体体育活动、工作场所和省内旅行。

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检查雇主的执行情况

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WorkSafeBC 的预防事务总监Al Johnson说：

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我们检查的目的是确保雇主在有效地采取措施，防止工作场所 COVID-19 的传播。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，WorkSafeBC 将主要检查那些不容易保持人与人 2 米间距的公司企业，以及工作中需要多人在一起，并需要共用工作工具的公司。

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WorkSafeBC 还将增加与雇主们的咨询，帮助雇主管理 COVID-19 的风险，并将用多种语言在电视和社交媒体等平台上展开宣传。

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（Radio-Canada）

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