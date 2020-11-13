The Hudson's Bay百货商店连锁店是加拿大的老牌零售业巨头 / THE CANADIAN PRESS/Jeff McIntosh
法官：The Bay要付50%房租但房东不得驱赶
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加拿大安大略省高级法院就百货公司连锁店Hudson’s Bay与商场房东Oxford Properties Retail Holdings公司的房租纠纷做出临时性裁决，下令Hudson’s Bay公司向房东支付拖欠房租的50%、约66万加元，房东则暂时不得采取把Hudson’s Bay百货连锁店逐出商场的行动。
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在Oxford Properties Retail Holdings公司以Hudson’s Bay公司自COVID-19病毒肺炎疫情以来拖欠房租为理由开启了驱逐程序后，Hudson’s Bay公司要求法庭颁布停止驱逐程序的禁制令。
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Hudson’s Bay公司表示，其拒绝如期交付商场房租是因为Oxford Properties Retail Holdings旗下的许多商场在COVID-19病毒肺炎疫情下未能维持一流的商场经营环境。
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COVID-19病毒肺炎疫情带来的零售业萧条让加拿大众多零售商店在为生存而挣扎。
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RCI with The Canadian Press、CBC News
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