被解雇的外籍劳工吹哨者在加拿大赢官司

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加拿大安大略省劳资关系委员会做出了有利于外籍劳工的裁决，说Luis Gabriel Flores Flores在向媒体披露农场外籍劳工密集居住的环境非常容易感染COVID-19病毒后被Scotlynn Group农场管理层解雇，这种做法违反了安大略省工作场所安全健康法规，没有考虑在新冠病毒疫情下把不懂英语、没有其它生活来源的外籍工人Luis Gabriel Flores Flores解雇会给他带来的生存威胁。

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这一裁决指出，在农场集体宿舍中与Luis Gabriel Flores Flores住上下铺的墨西哥外籍工人Juan Lopez Chaparro感染新冠病毒肺炎后死亡的情况下，Luis Gabriel Flores Flores完全有权拒绝继续在危险的环境中居住和工作。

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加拿大安大略省南部的Scotlynn Group农场有190人感染了COVID-19病毒，其中包括Luis Gabriel Flores Flores。

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安大略省劳资关系委员会的裁决要求Scotlynn Group农场向Luis Gabriel Flores Flores支付2万加元的工资损失和5千加元的心理损失费。

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代表Luis Gabriel Flores Flores的劳动法律师John No指出，在加拿大农场打工的外籍工人如果向媒体公开爆料生活条件和工作环境的问题则会被农场解雇是长期存在的问题；Luis Gabriel Flores Flores的维权案例是安大略省劳资关系委员会听取的第一个外籍工人由于公开抱怨居住条件而被解雇的案例。

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RCI with Kate Dubinski • CBC News

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