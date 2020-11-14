加拿大许多商场取消与圣诞老人合影活动

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对于加拿大少年儿童来说，圣诞节在商场与圣诞老人合影是件让人高兴和期待的事情。但在COVID-19病毒肺炎疫情下，加拿大一些商场今年取消了这项活动。

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加拿大经营商场购物中心运营商之一的Cadillac Fairview Corporation星期五宣布，取消今年在19个购物中心的圣诞老人活动，包括加拿大最大城市多伦多的伊顿购物中心和第三大城市温哥华的太平洋购物中心。

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除了在加拿大安大略省和不列颠哥伦比亚省之外，Cadillac Fairview Corporation公司还在阿尔伯塔省、马尼托巴省、魁北克省和新布伦瑞克省的主要城市拥有购物中心。

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虽然取消了现场会晤圣诞老人的活动，Cadillac Fairview Corporation公司将提供圣诞老人视频服务，有需要的家庭可以为孩子预定与圣诞老人一对一的网上视频对话。

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连日来，加拿大各主要省份和各大城市的COVID-19病毒确诊者和住院人数都在猛升，第二波新冠病毒肺炎疫情的来势越来越汹涌。

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