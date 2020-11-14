加拿大魁北克省2035年开始只能卖电动汽车

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加拿大第二大省份魁北克省准备在星期一公布绿色经济计划，其中的一个主要措施是从2035年开始禁止在魁北克省境内车行销售汽油车和柴油车新车，不管是小轿车、面包车、多功能越野车、皮卡，只要是私家车就只能销售电动汽车。

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只有两种情况可以例外，一是商用汽车和工业用汽车，二是二手车。

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目前在魁北克省公路上跑的汽车中只有不到2%的车是电动车或油电混用车。

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加拿大的魁北克省水电资源非常丰富，省政府准备推出的绿色经济计划的宗旨是依靠水电发展经济。

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今后5年魁北克省政府准备拨款67亿加元用于能够减少温室气体排放的绿色经济项目。

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除了魁北克省之外，太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省也采取措施加快向电动汽车社会过渡。BC省在2019年立法规定从2040年开始禁止销售燃油汽车。

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