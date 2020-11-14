特朗普给抖音公司销售美国业务15天延长期

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美国特朗普政府宣布再给中国社交媒体巨头ByteDance两个星期的时间销售旗下抖音公司在美国的业务和资产。

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ByteDance证实，出售美国业务的新期限是11月27日；该公司在与美国的沃尔玛和甲骨文公司谈判出售美国业务和资产的问题。

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美国总统特朗普在8月14日发布的行政命令原来规定抖音公司必须在90天内销售在美国的业务和资产，也就是说截止日期是11月12日星期四。但在限期内抖音公司未能与美国公司达成协议。

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中国ByteDance公司在星期四向美国哥伦比亚特区上诉法院提出诉讼，质疑特朗普政府强制剥离抖音公司资产行政命令的合法性。

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美国特朗普政府采取了一系列针对中国互联网硬件和软件公司的净网行动，打击的目标包括华为、抖音、微信等中国电商巨头。

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