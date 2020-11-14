疫情凶猛：加拿大多省周六确诊数字吓人

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星期六加拿大COVID-19病毒肺炎疫情进一步恶化。

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最大省份安大略省星期六有1581人COVID-19病毒检测阳性，再次创了单日确诊最高记录。安大略省星期六死于新冠病毒肺炎的人数是20人。

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安大略省政府把5个地区划入COVID-19病毒疫情重灾区-红色区域范围。这些地区是多伦多、哈密尔顿、约克、Halton、和Peel。疫情红色区域的居民只有在必须的情况下才能离开住宅外出。

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第二大省份魁北克省星期六的COVID-19病毒确诊数字是1448人，创了该省单日新冠病毒确诊数字的最高记录。此外，魁北克省星期六有25人死于新冠病毒肺炎。

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西部平原省份马尼托巴省星期六的COVID-19病毒肺炎死亡数字创了记录，达到15人。马尼托巴省星期六的新冠病毒确诊数字是239人。

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加拿大大西洋沿岸省份新斯科舍省星期六COVID-19病毒确诊数字虽然只是6人，但却创了该省5月中旬以来单日确诊人数的最高记录。

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