加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

2020年11月12日，星期四，一个女孩从菲律宾马里基纳被洪水淹没的家中获救后被带到了更高的地方。台风Vamco在经过袭击的菲律宾东北部时，淹没了河流和低洼地区。周四早些时候，救援人员被部署在那里，帮助人们逃离上涨的洪水。(AP Photo/Aaron Favila)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada