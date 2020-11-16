专家：政府新冠补助减少加拿大破产潮将来临

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今年春天COVID-19病毒肺炎疫情席卷加拿大之后很长一段时间，加拿大民众破产数字一直保持在低位，这主要是靠各级政府纷纷采取的发放新冠病毒疫情补助金、推迟缴纳所得税、推迟缴纳房地产税的措施；再加上商业金融机构也采取了推迟房贷供款、推迟信贷供款等宽限措施。这些措施综合起来起到了明显减少加拿大人财务负担的效果。

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但现在加拿大联邦政府的COVID-19病毒肺炎疫情紧急救助金项目在收紧发放标准或者是在收尾结束，联邦政府和省政府延迟收取所得税和市政府推迟收取房地产税的宽限时间或者是已经结束或者是将要结束，商业金融机构也重新开始收取房贷供款和信贷供款，这让不少债台高筑的加拿大人开始感受到没钱还本付息的压力。

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加拿大破产管理处公布的数字显示，9月份加拿大有7658人申请破产，比8月份猛升了19%，达到今年3月份以来的最高点。

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这个数字虽然仍然低于去年同期的水平，但专家们担心今后几个月加拿大人破产数字会翻番增长、超过以往的高峰。因为不少加拿大人在COVID-19病毒肺炎疫情前就已经是“月光族”，他们背负的债务并没有在疫情下消失、而是在继续累计增长。一旦必须重新开始还本付息，他们中的不少人就会陷入破产境地。

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RCI with Pete Evans • CBC News

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