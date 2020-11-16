中止两周后，孟晚舟引渡案聆讯在美国大选带来的不确定氛围中恢复进行

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星期一（11月16日）在BC省高等法院，孟晚舟引渡案聆讯重新开庭。在聆讯停顿的这两个星期里，美国民主党总统候选人拜登在大选中胜出。许多政治评论人士都在忖度这个改变将会如何影响孟晚舟案。但是法院一如既往“两耳不闻窗外事”，开庭如常。

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目前此案仍然在孟晚舟律师团争取销案的阶段胶着。辩护律师们试图从加拿大警方和美国联邦调查局（FBI）之间的交流中找出证据，证明他们在逮捕孟晚舟时为搜集证据侵犯了她的基本权利。

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星期一上午，一名两周前出庭作证的加拿大边境服务局官员受到辩护律师的交叉盘问。首席辩护律师佩克（Richard Peck ) 告诉主审法官，一名加拿大皇家骑警的退役警官拒绝出庭作证。这个决定“引人关注”，因为他在孟晚舟被捕之日曾与美国联邦调查局在温哥华的法律参事用电邮沟通，并在孟被捕后接过一个“中国部长”的电话。

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这名警官此前在书面证词中说，他相信FBI曾索要孟晚舟被没收的电子设备中的识别信息，但是他并没有被美国方面的任何人要求提供这些信息。它们从未被分享。

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辩护律师们没有被说服。他们说，他并没有解释自己为什么“相信”FBI曾索要这些信息。另外，孟晚舟在被加拿大边境服务署没收电子设备并被盘问了三个小时之后才被加拿大皇家骑警正式逮捕，而逮捕令上写明她应该被“立即逮捕”，这就违反了正规程序，并损害了孟晚舟的加拿大宪法权利。

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不列颠哥伦比亚大学公共政策与国际事务学院的保罗.埃文斯（Paul Evans）在接受CBC采访时说，拜登上台后不太可能改变把中国视为对手和战略竞争者的做法，但是他领导的政府也许会减弱对华政策的对抗性。在这种情况下，美国也许会考虑撤销对孟晚舟的指控。

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（RCI with CBC News, Jason Proctor, The Canadian Press, South China Morning Post, Ian Young)

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