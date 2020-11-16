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2020年11月14日，星期六，加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市中心，大卫·阮和丹·吉纳内在做拳击练习。不列颠哥伦比亚省的新冠肺炎病例激增，这可能使该省恢复严格的冠状病毒限制和封锁。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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