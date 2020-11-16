David Nguyen and Dan Ginnane box in downtown Vancouver, B.C., Saturday, Nov. 14, 2020. The province of British Columbia is seeing a spike in Covid-19 cases that could make the province bring back strict Coronavirus restrictions and lock downs. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市中心，大卫·阮和丹·吉纳内在做拳击练习

作者 加拿大国际广播 |
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发表 2020年11月16日（星期一）11:47

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2020年11月14日，星期六，加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市中心，大卫·阮和丹·吉纳内在做拳击练习。不列颠哥伦比亚省的新冠肺炎病例激增，这可能使该省恢复严格的冠状病毒限制和封锁。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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