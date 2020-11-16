加拿大努纳武特土著居民点多人新冠确诊

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大努纳武特特区Arviat居民点在星期五发现第一个COVID-19病毒确诊病例后，到星期日确诊人数已经增加到14人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，Arviat南部的Rankin Inlet地区星期日确诊了第二个COVID-19病毒肺炎病例，这个病例的传染源似乎也与Arviat有关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

努纳武特地区的公共卫生官员说目前还不清楚Arviat的新冠病毒肺炎是从哪里和什么途径传入的。努纳武特自今年春天以来就实行了所有外来人员进入特区后必须在指定地点隔离14天的防疫措施，以防止COVID-19病毒肺炎的传入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去半年多的时间里，虽然COVID-19病毒肺炎疫情泛滥加拿大，但处于北极圈附近以因纽特土著人口为主的努纳武特特区利用其地广人稀的特点再加上严格的防疫措施，把新冠病毒挡在了特区疆界之外。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但11月6日努纳武特出现了首个COVID-19病毒确诊病例，到11月15日下午，区内新冠病毒确诊人数已经快速增加到18人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada