加拿大网购食品的人数大增

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根据一份最新调查，加拿大全国范围内在网上购买食品的人数大增。
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三分之一的人网购食品
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这份报告由位于哈利法克斯市的达尔豪西大学（Dalhousie University）公布，报告显示，在过去的几个月中，有三分之一的加拿大人在食品店的网站上购买了食品，由商店送货到家，此外，超过四分之一的加拿大人通过点餐应用程序从餐馆购买了餐饮。
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疫情推动很多加拿大人网购食品 / PHOTO : RADIO-CANADA / LAURY DUBÉ
在线食品销售显然是个强劲发展的领域，达尔豪西大学的报告称，加拿大的食品贸易巨头将在今后5年内对线上销售投资120亿加元。
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Loblaws 网售暴增
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加拿大食品零售店连锁商 Loblaws表示，其在线销售量猛增。
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Loblaws 公司负责传媒的 Johanne Héroux 说：
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我们的网上销售量比去年增加了 280％，我们认为这股势头会持续下去。
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疫情后网购食品会持续
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省时省力免传染，专家们说，有些人网购食品是因为怕病毒，不愿意离开家，但也有一些人是因为发现了网购食品的便利，预计网购食品的趋势在 COVID-19 危机结束后还会继续下去。
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达尔豪西大学城市和旅游学系的教授 Benoit Duguay 说，疫情前加拿大人已经在增加网购，新冠疫情成了推动人们转向新消费方式的催化剂，一旦消费者养成了在网上购买食品的习惯，这种习惯将很难改变。
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加拿大人网购食品发展迅速。 PHOTO : RADIO-CANADA / LAURY DUBÉ
（Radio-Canada）
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